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Helio G95 против Dimensity 1100

Helio G95
VS
Dimensity 1100
Helio G95
Dimensity 1100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 659K vs 336K
  • На 27% выше частота процессора (2600 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G95
vs
Dimensity 1100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G95
336760
Dimensity 1100 +96%
659509
CPU 95615 166244
GPU 85900 229947
Memory 54379 119586
UX 98554 135286
Total score 336760 659509
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G95
523
Dimensity 1100 +65%
864
Multi-Core Score
Helio G95
1608
Dimensity 1100 +116%
3467

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 58 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile 38 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[High]
Fortnite 27 FPS
[Low]		 27 FPS
[High]
Shadowgun Legends 57 FPS
[Low]		 68 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 48 FPS
[High]		 83 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 27 FPS
[Low]		 48 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 52 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Ultra]
Смартфон Realme 7
1080 x 2400		 Oppo Realme Q3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и Dimensity 1100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP 5 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 9
Шейдерных блоков 64 144
FLOPS 195.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 108МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6785V/CD MT6891Z/CZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 Сайт MediaTek Dimensity 1100

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