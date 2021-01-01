Helio G95 против Dimensity 1200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
41
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
45
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G95
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 301K
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- На 46% выше частота процессора (3000 против 2050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|97589
|-
|GPU
|86889
|212809
|Memory
|56527
|-
|UX
|59351
|-
|Total score
|301134
|631779
GeekBench 5
Single-Core Score
524
Dimensity 1200 +88%
985
Multi-Core Score
1634
Dimensity 1200 +103%
3318
Игры
|PUBG Mobile
|51 FPS
[Low]
|68 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|38 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[High]
|Fortnite
|27 FPS
[Low]
|28 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|57 FPS
[Low]
|71 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|48 FPS
[High]
|88 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|27 FPS
[Low]
|51 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|52 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Realme 7
1080 x 2400
|Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G95 и Dimensity 1200
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|TDP
|5 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 3EEMC4
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|900 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|9
|Шейдерных блоков
|64
|144
|FLOPS
|195.8 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 10 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6785V/CD
|MT6893
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G95
|Сайт MediaTek Dimensity 1200
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