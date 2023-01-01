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Helio G95 против Dimensity 1300

Helio G95
VS
Dimensity 1300
Helio G95
Dimensity 1300

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Dimensity 1300 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1300
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 679K vs 346K
  • На 46% выше частота процессора (3000 против 2050 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G95
vs
Dimensity 1300

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G95
346101
Dimensity 1300 +96%
679000
CPU 92742 177715
GPU 99976 247492
Memory 57726 121942
UX 98195 135961
Total score 346101 679000
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G95
512
Dimensity 1300 +83%
937
Multi-Core Score
Helio G95
1601
Dimensity 1300 +97%
3159
Image compression 96.2 Mpixels/s -
Face detection 14.6 images/s -
Speech recognition 31.1 words/s -
Machine learning 26.4 images/s -
Camera shooting 13.8 images/s -
HTML 5 1.97 Mnodes/s -
SQLite 444.9 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G95
1348
Dimensity 1300 +242%
4609
Stability 98% 99%
Graphics test 8 FPS 27 FPS
Score 1348 4609

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 38 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 57 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 48 FPS
[High]		 -
Genshin Impact 27 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 52 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Realme 7
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и Dimensity 1300

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 32 КБ
Кэш L2 - 320 КБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP 5 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 9
Шейдерных блоков 64 144
FLOPS 195.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci MediaTek APU 3.0
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Март 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6785V/CD MT6893Z
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 Сайт MediaTek Dimensity 1300

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