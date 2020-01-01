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Helio G95 против Dimensity 800

Helio G95
Helio G95
VS
Dimensity 800
Dimensity 800

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Dimensity 800 ( Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 800
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 321K vs 302K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G95
516
Dimensity 800 +6%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G95
1635
Dimensity 800 +35%
2201
AnTuTu Benchmark 8
Helio G95
302733
Dimensity 800 +6%
321314

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и Dimensity 800

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Mali-G57 MC4
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
Ядер 4 4
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 Сайт MediaTek Dimensity 800

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8 (57.1%)
6 (42.9%)
Всего проголосовало: 14

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Комментарии

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