Helio G95 против Dimensity 800U
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Dimensity 800U ( Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
47
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G95
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 800U
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 17% выше частота процессора (2400 против 2050 МГц
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 324K vs 302K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
516
Dimensity 800U +22%
627
Geekbench 5 (многоядерный)
1635
Dimensity 800U +17%
1910
AnTuTu Benchmark 8
302733
Dimensity 800U +7%
324896
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 3EEMC4
|Mali-G57 MC3
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|Ядер
|4
|3
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 64МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Август 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G95
|Сайт MediaTek Dimensity 800U
Опрос
1 (6.7%)
14 (93.3%)
Всего проголосовало: 15
Сравнения с конкурентами
- Snapdragon 730G против Helio G95
- Snapdragon 720G против Helio G95
- Exynos 9611 против Helio G95
- Helio P95 против Helio G95
- Helio G85 против Helio G95
- Kirin 980 против Dimensity 800U
- Snapdragon 730G против Dimensity 800U
- Snapdragon 720G против Dimensity 800U
- Snapdragon 732G против Dimensity 800U
- Dimensity 1000 Plus против Dimensity 800U