Helio G95 против Dimensity 920
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
44
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 920
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 8 – 490K vs 297K
- На 22% выше частота процессора (2500 против 2050 МГц)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|97589
|-
|GPU
|86889
|-
|Memory
|56527
|-
|UX
|59351
|-
|Total score
|297798
|490577
GeekBench 5
Single-Core Score
515
Dimensity 920 +53%
787
Multi-Core Score
1600
Dimensity 920 +61%
2580
Игры
|PUBG Mobile
|51 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|38 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|27 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|57 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|48 FPS
[High]
|-
|Genshin Impact
|27 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|52 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Realme 7
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G95 и Dimensity 920
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|5 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 3EEMC4
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|900 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|64
|60
|FLOPS
|195.8 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 22.07 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6785V/CD
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G95
|Сайт MediaTek Dimensity 920
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2