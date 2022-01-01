Helio G96 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
39
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
49
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
41
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G96
- Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 9 – 331K vs 306K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
- На 14% выше частота процессора (2340 против 2050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|91356
|94017
|GPU
|79799
|97270
|Memory
|59837
|40393
|UX
|99762
|72866
|Total score
|331240
|306369
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
541
A10 Fusion +44%
780
Multi-Core Score
Helio G96 +33%
1898
1423
|Image compression
|-
|65.95 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.5 images/s
|Speech recognition
|-
|27.5 words/s
|Machine learning
|-
|29.55 images/s
|Camera shooting
|-
|15.3 images/s
|HTML 5
|-
|1.83 Mnodes/s
|SQLite
|-
|426.85 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|62%
|Graphics test
|6 FPS
|15 FPS
|Score
|1095
|2585
Игры
|PUBG Mobile
|72 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|42 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|58 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|66 FPS
[Medium]
|-
|Genshin Impact
|23 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|51 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и A10 Fusion
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 1.05 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2050 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|3.3 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Valhall
|Rogue
|Частота GPU
|950 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|32
|196
|FLOPS
|-
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 10 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6781
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|-
Опрос
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