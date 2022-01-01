Helio G96 против A10 Fusion VS Helio G96 A10 Fusion Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G96 Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже

Имеет на 4 ядра больше

Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)

Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 9 – 331K vs 306K

Лучшая архитектура набора команд Преимущества Apple A10 Fusion На 14% выше частота процессора (2340 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G96 +8% 331240 A10 Fusion 306369 CPU 91356 94017 GPU 79799 97270 Memory 59837 40393 UX 99762 72866 Total score 331240 306369 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G96 541 A10 Fusion +44% 780 Multi-Core Score Helio G96 +33% 1898 A10 Fusion 1423 Image compression - 65.95 Mpixels/s Face detection - 12.5 images/s Speech recognition - 27.5 words/s Machine learning - 29.55 images/s Camera shooting - 15.3 images/s HTML 5 - 1.83 Mnodes/s SQLite - 426.85 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G96 1095 A10 Fusion +136% 2585 Stability 99% 62% Graphics test 6 FPS 15 FPS Score 1095 2585

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 72 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 42 FPS

[Medium] - Fortnite 26 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 58 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 66 FPS

[Medium] - Genshin Impact 23 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 51 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и A10 Fusion

Центральный процессор Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.34 ГГц – Hurricane

2x 1.05 ГГц – Zephyr Количество ядер 8 4 Частота 2050 МГц 2340 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A Кэш L1 - 64 КБ Кэш L2 - 3 МБ Кэш L3 - 4 МБ Техпроцесс 12 нм 16 нм Количество транзисторов - 3.3 млрд. TDP - 5 Вт

Графический ускоритель GPU Mali G57 MC2 PowerVR GT7600 Архитектура Valhall Rogue Частота GPU 950 МГц 900 МГц Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 32 196 FLOPS - 115 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4 Частота памяти 2133 МГц - Шина 2x 16 Бит - Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек - Объем До 10 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Нет Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем - Qualcomm MDM9645M Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания - До 600 Мбит/с Скорость загрузки - До 100 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 4.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Июнь 2021 года Сентябрь 2016 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6781 - Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 -