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Helio G96 против A11 Bionic

Helio G96
VS
A11 Bionic
Helio G96
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A11 Bionic
  • На 17% выше частота процессора (2390 против 2050 МГц)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
A11 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
343803
A11 Bionic +2%
352185
CPU 98570 93221
GPU 76840 111388
Memory 70017 59189
UX 94023 82458
Total score 343803 352185
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
548
A11 Bionic +70%
930
Multi-Core Score
Helio G96
1914
A11 Bionic +23%
2349
Image compression - 128.4 Mpixels/s
Face detection - 21.9 images/s
Speech recognition - 45.2 words/s
Machine learning - 39.6 images/s
Camera shooting - 24.2 images/s
HTML 5 - 3.16 Mnodes/s
SQLite - 756.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 1.42 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2050 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 -
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем - До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6781 APL1W72
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 -

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