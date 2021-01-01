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Helio G96 против A12 Bionic

Helio G96
VS
A12 Bionic
Helio G96
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 9 – 515K vs 343K
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)
  • На 21% выше частота процессора (2490 против 2050 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
A12 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
343803
A12 Bionic +50%
515179
CPU 98570 132036
GPU 76840 188351
Memory 70017 77046
UX 94023 112735
Total score 343803 515179
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
548
A12 Bionic +107%
1137
Multi-Core Score
Helio G96
1914
A12 Bionic +54%
2952
Image compression - 131.35 Mpixels/s
Face detection - 17.45 images/s
Speech recognition - 70.4 words/s
Machine learning - 58.9 images/s
Camera shooting - 17.75 images/s
HTML 5 - 3.17 Mnodes/s
SQLite - 670.45 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2050 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц 1125 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS - 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина - 1x 64 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6781 APL1W81
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 -

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