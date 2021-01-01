Helio G96 против A13 Bionic VS Helio G96 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G96 Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже

Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A13 Bionic Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 9 – 631K vs 343K

Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)

На 30% выше частота процессора (2660 против 2050 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G96 343803 A13 Bionic +84% 631803 CPU 98570 144483 GPU 76840 262635 Memory 70017 96216 UX 94023 119762 Total score 343803 631803 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G96 548 A13 Bionic +145% 1340 Multi-Core Score Helio G96 1914 A13 Bionic +84% 3520 Image compression - 151.6 Mpixels/s Face detection - 29.65 images/s Speech recognition - 87.4 words/s Machine learning - 72.5 images/s Camera shooting - 33.75 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 901.1 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 2050 МГц 2660 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A Кэш L1 - 832 КБ Кэш L2 - 12 МБ Техпроцесс 12 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP - 6 Вт Графический ускоритель GPU Mali G57 MC2 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 850 МГц - Вычислительных блоков 2 4 Шейдерных блоков 32 - FLOPS - 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1 Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц - Шина - 2x 32 Бит Объем - До 4 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с Скорость загрузки - До 220 Мбит/с Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Общая информация Дата анонса Июнь 2021 года Сентябрь 2019 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6781 - Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 -