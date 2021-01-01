Helio G96 против Kirin 710F
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
32
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
44
32
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G96
- Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 9 – 346K vs 207K
- Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
- На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|92742
|71135
|GPU
|95976
|33514
|Memory
|57726
|42276
|UX
|98195
|60257
|Total score
|346649
|207689
GeekBench 5
Single-Core Score
Helio G96 +54%
509
331
Multi-Core Score
Helio G96 +22%
1657
1360
|Image compression
|-
|83.85 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.6 images/s
|Speech recognition
|-
|24.15 words/s
|Machine learning
|-
|17 images/s
|Camera shooting
|-
|9.81 images/s
|HTML 5
|-
|1.74 Mnodes/s
|SQLite
|-
|454.55 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Kirin 710F
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Mali-G51
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|-
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|-
|2x 32 Бит
|Объем
|-
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Январь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1