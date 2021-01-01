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Helio G96 против Kirin 710F

Helio G96
VS
Kirin 710F
Helio G96
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 9 – 346K vs 207K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Kirin 710F

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96 +67%
346649
Kirin 710F
207689
CPU 92742 71135
GPU 95976 33514
Memory 57726 42276
UX 98195 60257
Total score 346649 207689
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96 +54%
509
Kirin 710F
331
Multi-Core Score
Helio G96 +22%
1657
Kirin 710F
1360
Image compression - 83.85 Mpixels/s
Face detection - 11.6 images/s
Speech recognition - 24.15 words/s
Machine learning - 17 images/s
Camera shooting - 9.81 images/s
HTML 5 - 1.74 Mnodes/s
SQLite - 454.55 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G51
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS - 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина - 2x 32 Бит
Объем - До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Январь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 -

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Комментарии

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