Helio G96 против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и HiSilicon Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G96
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Преимущества HiSilicon Kirin 820
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 9 – 441K vs 343K
- На 15% выше частота процессора (2360 против 2050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|98570
|135652
|GPU
|76840
|129505
|Memory
|70017
|77124
|UX
|94023
|94518
|Total score
|343803
|441048
GeekBench 5
Игры
|PUBG Mobile
|-
|58 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|41 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|48 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|33 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Honor X10
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Kirin 820
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Mali-G57 MP6
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|32
|96
|FLOPS
|-
|579 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Март 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6781
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|-
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