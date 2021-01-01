Helio G96 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G96
- Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- На 15% выше частота процессора (2360 против 2050 МГц)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|98570
|77623
|GPU
|76840
|101795
|Memory
|70017
|69208
|UX
|94023
|83622
|Total score
|343803
|335182
GeekBench 5
|Image compression
|-
|90.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.4 images/s
|Speech recognition
|-
|24.4 words/s
|Machine learning
|-
|21.3 images/s
|Camera shooting
|-
|11.2 images/s
|HTML 5
|-
|1.59 Mnodes/s
|SQLite
|-
|415.6 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Kirin 970
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|-
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|12
|Шейдерных блоков
|32
|192
|FLOPS
|-
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6781
|Hi3670
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|Сайт HiSilicon Kirin 970
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1