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Helio G96 против Kirin 980

Helio G96
VS
Kirin 980
Helio G96
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 9 – 479K vs 346K
  • На 27% выше частота процессора (2600 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Kirin 980

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
346649
Kirin 980 +38%
479333
CPU 92742 142027
GPU 95976 144227
Memory 57726 77986
UX 98195 109693
Total score 346649 479333
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
509
Kirin 980 +37%
695
Multi-Core Score
Helio G96
1657
Kirin 980 +51%
2503
Image compression - 123.8 Mpixels/s
Face detection - 20.4 images/s
Speech recognition - 47.2 words/s
Machine learning - 47.4 images/s
Camera shooting - 23.2 images/s
HTML 5 - 2.39 Mnodes/s
SQLite - 655 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 56 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 39 FPS
[Ultra]
Fortnite - 28 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 51 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Nova 5T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali G76 MP10
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 10
Шейдерных блоков 32 160
FLOPS - 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания - До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт HiSilicon Kirin 980

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