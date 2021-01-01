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Helio G96 против Kirin 990 (5G)

Helio G96
VS
Kirin 990 (5G)
Helio G96
Kirin 990 (5G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 9 – 557K vs 343K
  • На 40% выше частота процессора (2860 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Kirin 990 (5G)

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
343803
Kirin 990 (5G) +62%
557656
CPU 98570 160079
GPU 76840 176646
Memory 70017 105187
UX 94023 115376
Total score 343803 557656
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
548
Kirin 990 (5G) +40%
768
Multi-Core Score
Helio G96
1914
Kirin 990 (5G) +62%
3106

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 44 FPS
[Ultra]
Fortnite - 30 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 30 Pro Plus
1200 x 2640
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Kirin 990 (5G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali G76 MP16
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
Вычислительных блоков 2 16
Шейдерных блоков 32 256
FLOPS - 896 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 2300 Мбит/с
Скорость загрузки - До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Октябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6781 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)

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