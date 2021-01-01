Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G96 vs Kirin 985 – что лучше?

Helio G96 против Kirin 985

Helio G96
VS
Kirin 985
Helio G96
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества HiSilicon Kirin 985
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 9 – 483K vs 343K
  • На 26% выше частота процессора (2580 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Kirin 985

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
343803
Kirin 985 +41%
483334
CPU 98570 144952
GPU 76840 148941
Memory 70017 84366
UX 94023 100999
Total score 343803 483334
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
548
Kirin 985 +26%
691
Multi-Core Score
Helio G96
1914
Kirin 985 +37%
2627

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G77 MP8
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
Вычислительных блоков 2 8
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS - 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки - До 177 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6781 Hi6290
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Helio G96 против Qualcomm Snapdragon 730G
2. MediaTek Helio G96 против MediaTek Dimensity 800U
3. MediaTek Helio G96 против MediaTek Helio G95
4. MediaTek Helio G96 против MediaTek Dimensity 700
5. MediaTek Helio G96 против MediaTek Dimensity 1200
6. HiSilicon Kirin 985 против Qualcomm Snapdragon 865
7. HiSilicon Kirin 985 против Qualcomm Snapdragon 720G
8. HiSilicon Kirin 985 против Qualcomm Snapdragon 750G
9. HiSilicon Kirin 985 против HiSilicon Kirin 980
10. HiSilicon Kirin 985 против Samsung Exynos 9820
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 985 с Helio G96, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры