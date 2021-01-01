Helio G96 против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G96
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества HiSilicon Kirin 985
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 9 – 483K vs 343K
- На 26% выше частота процессора (2580 против 2050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|98570
|144952
|GPU
|76840
|148941
|Memory
|70017
|84366
|UX
|94023
|100999
|Total score
|343803
|483334
GeekBench 5
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Kirin 985
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|700 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|8
|Шейдерных блоков
|32
|128
|FLOPS
|-
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6781
|Hi6290
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|-
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