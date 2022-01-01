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Helio G96 против Dimensity 1100

Helio G96
VS
Dimensity 1100
Helio G96
Dimensity 1100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 664K vs 330K
  • На 27% выше частота процессора (2600 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 1100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
330903
Dimensity 1100 +101%
664145
CPU 96288 175383
GPU 81608 231154
Memory 61602 118538
UX 93725 140457
Total score 330903 664145
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
537
Dimensity 1100 +23%
661
Multi-Core Score
Helio G96
1869
Dimensity 1100 +33%
2486
Image compression - 180.5 Mpixels/s
Face detection - 29.35 images/s
Speech recognition - 51.5 words/s
Machine learning - 57.15 images/s
Camera shooting - 36.75 images/s
HTML 5 - 3.91 Mnodes/s
SQLite - 1010.2 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G96
1084
Dimensity 1100 +267%
3981
Stability 98% 99%
Graphics test 6 FPS 23 FPS
Score 1084 3981

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 72 FPS
[Low]		 58 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile 42 FPS
[Medium]		 60 FPS
[High]
Fortnite 26 FPS
[Low]		 27 FPS
[High]
Shadowgun Legends 58 FPS
[Low]		 68 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 66 FPS
[Medium]		 83 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 23 FPS
[Low]		 48 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 51 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400		 Oppo Realme Q3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 1100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 9
Шейдерных блоков 32 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек -
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 32МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6781 MT6891Z/CZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 1100

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