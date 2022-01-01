Helio G96 против Dimensity 1100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
39
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 664K vs 330K
- На 27% выше частота процессора (2600 против 2050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|96288
|175383
|GPU
|81608
|231154
|Memory
|61602
|118538
|UX
|93725
|140457
|Total score
|330903
|664145
GeekBench 5
Single-Core Score
537
Dimensity 1100 +23%
661
Multi-Core Score
1869
Dimensity 1100 +33%
2486
|Image compression
|-
|180.5 Mpixels/s
|Face detection
|-
|29.35 images/s
|Speech recognition
|-
|51.5 words/s
|Machine learning
|-
|57.15 images/s
|Camera shooting
|-
|36.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.91 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1010.2 Krows/s
3DMark
|Stability
|98%
|99%
|Graphics test
|6 FPS
|23 FPS
|Score
|1084
|3981
Игры
|PUBG Mobile
|72 FPS
[Low]
|58 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|42 FPS
[Medium]
|60 FPS
[High]
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|27 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|58 FPS
[Low]
|68 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|66 FPS
[Medium]
|83 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|23 FPS
[Low]
|48 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|51 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
|Oppo Realme Q3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 1100
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|9
|Шейдерных блоков
|32
|144
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 10 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 32МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6781
|MT6891Z/CZA
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|Сайт MediaTek Dimensity 1100
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