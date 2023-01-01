Helio G96 против Dimensity 7200 VS Helio G96 Dimensity 7200 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 7200 Меньший размер транзистора (4 против 12 нанометров)

Меньший размер транзистора (4 против 12 нанометров) В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)

В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с) Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 802K vs 334K

Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 802K vs 334K На 37% выше частота процессора (2800 против 2050 МГц)

На 37% выше частота процессора (2800 против 2050 МГц) Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже

Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G96 334011 Dimensity 7200 +140% 802255 CPU 96288 - GPU 81608 - Memory 61602 - UX 93725 - Total score 334011 802255 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G96 541 Dimensity 7200 +58% 856 Multi-Core Score Helio G96 1898 Dimensity 7200 +22% 2313

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G96 1098 Dimensity 7200 н/д Stability 99% - Graphics test 6 FPS - Score 1098 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 72 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 42 FPS

[Medium] - Fortnite 26 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 58 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 66 FPS

[Medium] - Genshin Impact 23 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 51 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 7200

Центральный процессор Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715

6x 2 ГГц – Cortex-A510 Количество ядер 8 8 Частота 2050 МГц 2800 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Техпроцесс 12 нм 4 нм

Графический ускоритель GPU Mali G57 MC2 Mali-G610 MC4 Архитектура Valhall Valhall 2 Частота GPU 950 МГц - Вычислительных блоков 2 4 Шейдерных блоков 32 - Версия Vulcan 1.1 1.2 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Частота памяти 2133 МГц 6400 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 10 ГБ -

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да MediaTek APU 650 Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 200МП Запись видео 2K при 30FPS, 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS, 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 21 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания - До 4700 Мбит/с Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.2 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Июнь 2021 года Февраль 2023 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6781 - Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 7200