Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G96 vs Dimensity 800 – что лучше?

Helio G96 против Dimensity 800

Helio G96
VS
Dimensity 800
Helio G96
Dimensity 800

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 800 (Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 800
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 800

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
343803
Dimensity 800
н/д
CPU 98570 -
GPU 76840 -
Memory 70017 -
UX 94023 -
Total score 343803 -
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96 +7%
548
Dimensity 800
513
Multi-Core Score
Image compression - 121 Mpixels/s
Face detection - 19 images/s
Speech recognition - 39 words/s
Machine learning - 31.9 images/s
Camera shooting - 21.3 images/s
HTML 5 - 2.66 Mnodes/s
SQLite - 682.7 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 800

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G57 MC4
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6781 MT6873
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 800

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 720G и Helio G96
2. Snapdragon 732G и Helio G96
3. Snapdragon 678 и Helio G96
4. Snapdragon 860 и Helio G96
5. Helio G88 и Helio G96
6. Snapdragon 765G и Dimensity 800
7. Helio G90T и Dimensity 800
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 800 с Helio G96, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры