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Helio G96 против Dimensity 800U

Helio G96
VS
Dimensity 800U
Helio G96
Dimensity 800U

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 800U (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 800U
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 17% выше частота процессора (2400 против 2050 МГц)
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 326K vs 308K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 800U

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
308949
Dimensity 800U +6%
326282
CPU - 106663
GPU - 89658
Memory - 65289
UX - 65998
Total score 308949 326282
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
510
Dimensity 800U +24%
630
Multi-Core Score
Helio G96
1663
Dimensity 800U +15%
1914

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 44 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 47 FPS
[Medium]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 39 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 35 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 55 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme 7 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 800U

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G57 MC3
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Август 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 800U

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Всего проголосовало: 8

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Комментарии

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