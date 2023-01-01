Helio G96 против Dimensity 8050 VS Helio G96 Dimensity 8050 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 8050 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G96 Выше частота графического ускорителя (на 12%) Преимущества MediaTek Dimensity 8050 Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)

Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров) В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.1 Гбит/с)

В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.1 Гбит/с) Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 684K vs 334K

Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 684K vs 334K На 46% выше частота процессора (3000 против 2050 МГц)

На 46% выше частота процессора (3000 против 2050 МГц) Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G96 334126 Dimensity 8050 +105% 684607 CPU 93181 - GPU 79892 - Memory 68049 - UX 93041 - Total score 334126 684607 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G96 538 Dimensity 8050 +76% 947 Multi-Core Score Helio G96 1874 Dimensity 8050 +69% 3167

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G96 1168 Dimensity 8050 н/д Stability 99% - Graphics test 6 FPS - Score 1168 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 72 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 42 FPS

[Medium] - Fortnite 26 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 58 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 66 FPS

[Medium] - Genshin Impact 23 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 51 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 8050

Центральный процессор Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 1x 3 ГГц – Cortex-A78

3x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2050 МГц 3000 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 12 нм 6 нм TDP 5 Вт -

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Mali-G77 MC9 Архитектура Valhall Valhall Частота GPU 950 МГц 850 МГц Вычислительных блоков 2 9 Шейдерных блоков 32 144 FLOPS 243 Гфлопс 980 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да MediaTek APU 570 Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 200МП Запись видео 2K при 30FPS, 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS, 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 19 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 650 Мбит/с До 4700 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 2500 Мбит/с Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.2 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Июнь 2021 года Май 2023 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели MT6781 MT6893 Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 8050