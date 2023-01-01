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Helio G96 против Dimensity 8050

Helio G96
VS
Dimensity 8050
Helio G96
Dimensity 8050

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 8050 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества MediaTek Dimensity 8050
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.1 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 684K vs 334K
  • На 46% выше частота процессора (3000 против 2050 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 8050

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
334126
Dimensity 8050 +105%
684607
CPU 93181 -
GPU 79892 -
Memory 68049 -
UX 93041 -
Total score 334126 684607
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
538
Dimensity 8050 +76%
947
Multi-Core Score
Helio G96
1874
Dimensity 8050 +69%
3167

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Score 1168 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 72 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 42 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 58 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 66 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 23 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 51 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 8050

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 9
Шейдерных блоков 32 144
FLOPS 243 Гфлопс 980 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 570
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS, 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS, 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 650 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Май 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6781 MT6893
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 8050

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