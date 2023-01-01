Helio G96 против Dimensity 8050
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 8050 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G96
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества MediaTek Dimensity 8050
- Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.1 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 684K vs 334K
- На 46% выше частота процессора (3000 против 2050 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|93181
|-
|GPU
|79892
|-
|Memory
|68049
|-
|UX
|93041
|-
|Total score
|334126
|684607
GeekBench 5
Single-Core Score
538
Dimensity 8050 +76%
947
Multi-Core Score
1874
Dimensity 8050 +69%
3167
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Score
|1168
|-
Игры
|PUBG Mobile
|72 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|42 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|58 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|66 FPS
[Medium]
|-
|Genshin Impact
|23 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|51 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 8050
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|9
|Шейдерных блоков
|32
|144
|FLOPS
|243 Гфлопс
|980 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 570
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|2K при 30FPS, 1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS, 1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 650 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Май 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6781
|MT6893
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|Сайт MediaTek Dimensity 8050
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