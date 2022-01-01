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Helio G96 против Dimensity 8100

Helio G96
VS
Dimensity 8100
Helio G96
Dimensity 8100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 788K vs 331K
  • На 39% выше частота процессора (2850 против 2050 МГц)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 8100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
331240
Dimensity 8100 +138%
788287
CPU 91356 181064
GPU 79799 303347
Memory 59837 151816
UX 99762 144773
Total score 331240 788287
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
541
Dimensity 8100 +71%
926
Multi-Core Score
Helio G96
1898
Dimensity 8100 +101%
3808

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G96
1095
Dimensity 8100 +418%
5677
Stability 99% 96%
Graphics test 6 FPS 33 FPS
Score 1095 5677

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 72 FPS
[Low]		 77 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 42 FPS
[Medium]		 60 FPS
[Ultra]
Fortnite 26 FPS
[Low]		 26 FPS
[High]
Shadowgun Legends 58 FPS
[Low]		 74 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 66 FPS
[Medium]		 98 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 23 FPS
[Low]		 57 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 51 FPS
[Ultra]		 59 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400		 OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 8100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2850 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G610 MC6
Архитектура Valhall Valhall 3
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 32 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 -
Поддержка 5G Нет Да
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Март 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6781 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 8100

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