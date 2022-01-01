Helio G96 против Dimensity 8100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
39
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 788K vs 331K
- На 39% выше частота процессора (2850 против 2050 МГц)
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|91356
|181064
|GPU
|79799
|303347
|Memory
|59837
|151816
|UX
|99762
|144773
|Total score
|331240
|788287
GeekBench 5
Single-Core Score
541
Dimensity 8100 +71%
926
Multi-Core Score
1898
Dimensity 8100 +101%
3808
3DMark
|Stability
|99%
|96%
|Graphics test
|6 FPS
|33 FPS
|Score
|1095
|5677
Игры
|PUBG Mobile
|72 FPS
[Low]
|77 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|42 FPS
[Medium]
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|26 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|58 FPS
[Low]
|74 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|66 FPS
[Medium]
|98 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|23 FPS
[Low]
|57 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|51 FPS
[Ultra]
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
|OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 8100
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Mali-G610 MC6
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 3
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|32
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Март 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6781
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
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