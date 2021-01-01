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Helio G96 против Dimensity 820

Helio G96
VS
Dimensity 820
Helio G96
Dimensity 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 820 (Mali-G57 MC5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
Преимущества MediaTek Dimensity 820
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 27% выше частота процессора (2600 против 2050 МГц)
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 9 – 456K vs 343K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 820

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
343803
Dimensity 820 +33%
456904
CPU 98570 122740
GPU 76840 140736
Memory 70017 70356
UX 94023 115848
Total score 343803 456904
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96 +3%
548
Dimensity 820
531
Multi-Core Score
Helio G96
1914
Dimensity 820 +27%
2426
Image compression - 138.4 Mpixels/s
Face detection - 22.05 images/s
Speech recognition - 39.5 words/s
Machine learning - 31.45 images/s
Camera shooting - 23.4 images/s
HTML 5 - 2.93 Mnodes/s
SQLite - 755.75 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 46 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Medium]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 52 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 55 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 35 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 58 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi 10X Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G57 MC5
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 32 80
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Май 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6781 MT6875
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 820

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