Helio G96 против Dimensity 8200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 8200 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8200
- Меньший размер транзистора (4 против 12 нанометров)
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 873K vs 334K
- На 51% выше частота процессора (3100 против 2050 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|96288
|205146
|GPU
|81608
|332589
|Memory
|61602
|153204
|UX
|93725
|174402
|Total score
|334011
|873526
GeekBench 5
Single-Core Score
541
Dimensity 8200 +84%
997
Multi-Core Score
1898
Dimensity 8200 +70%
3222
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Score
|1098
|-
Игры
|PUBG Mobile
|72 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|42 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|58 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|66 FPS
[Medium]
|-
|Genshin Impact
|23 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|51 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 8200
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.1 ГГц – Cortex A78
3x 3 ГГц – Cortex A78
4x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Mali-G610 MC6
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Частота GPU
|950 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|32
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|6400 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 580
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 320МП
|Запись видео
|2K при 30FPS, 1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS, 1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Декабрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6781
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|Сайт MediaTek Dimensity 8200
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