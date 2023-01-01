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Helio G96 против Dimensity 8200

Helio G96
VS
Dimensity 8200
Helio G96
Dimensity 8200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 8200 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8200
  • Меньший размер транзистора (4 против 12 нанометров)
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 873K vs 334K
  • На 51% выше частота процессора (3100 против 2050 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 8200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
334011
Dimensity 8200 +162%
873526
CPU 96288 205146
GPU 81608 332589
Memory 61602 153204
UX 93725 174402
Total score 334011 873526
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
541
Dimensity 8200 +84%
997
Multi-Core Score
Helio G96
1898
Dimensity 8200 +70%
3222

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Score 1098 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 72 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 42 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 58 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 66 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 23 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 51 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 8200

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.1 ГГц – Cortex A78
3x 3 ГГц – Cortex A78
4x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 4 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G610 MC6
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 32 -
Версия Vulcan 1.1 1.2
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 6400 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 580
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 320МП
Запись видео 2K при 30FPS, 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS, 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Да
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Декабрь 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6781 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 8200

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