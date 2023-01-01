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Helio G96 против Dimensity 9000

Helio G96
VS
Dimensity 9000
Helio G96
Dimensity 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 9000 (Mali-G710). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • В 3.5 раза выше пропускная способность памяти (60 против 17.1 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (4 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1009K vs 334K
  • На 49% выше частота процессора (3050 против 2050 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Dimensity 9000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
334011
Dimensity 9000 +202%
1009498
CPU 96288 257778
GPU 81608 400071
Memory 61602 156049
UX 93725 188263
Total score 334011 1009498
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
541
Dimensity 9000 +136%
1275
Multi-Core Score
Helio G96
1898
Dimensity 9000 +128%
4333

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G96
1098
Dimensity 9000 +633%
8044
Stability 99% 90%
Graphics test 6 FPS 48 FPS
Score 1098 8044

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 72 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 42 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 58 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 66 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 23 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 51 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 9000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 3050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 1024 КБ
Кэш L2 - 3.5 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 4 нм
TDP - 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G710
Архитектура Valhall Valhall 3
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 10
Шейдерных блоков 32 512
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 2133 МГц 3750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 60 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3200 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 320МП, 3x 32МП
Запись видео 2K при 30FPS, 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS, 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Ноябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6781 MT6983
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Dimensity 9000

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