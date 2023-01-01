Helio G96 против Dimensity 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Dimensity 9000 (Mali-G710). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G96
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- В 3.5 раза выше пропускная способность памяти (60 против 17.1 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (4 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1009K vs 334K
- На 49% выше частота процессора (3050 против 2050 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|96288
|257778
|GPU
|81608
|400071
|Memory
|61602
|156049
|UX
|93725
|188263
|Total score
|334011
|1009498
GeekBench 5
Single-Core Score
541
Dimensity 9000 +136%
1275
Multi-Core Score
1898
Dimensity 9000 +128%
4333
3DMark
|Stability
|99%
|90%
|Graphics test
|6 FPS
|48 FPS
|Score
|1098
|8044
Игры
|PUBG Mobile
|72 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|42 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|58 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|66 FPS
[Medium]
|-
|Genshin Impact
|23 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|51 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Dimensity 9000
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|3050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|1024 КБ
|Кэш L2
|-
|3.5 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|4 нм
|TDP
|-
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Mali-G710
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 3
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|10
|Шейдерных блоков
|32
|512
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5X
|Частота памяти
|2133 МГц
|3750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|До 60 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3200 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 320МП, 3x 32МП
|Запись видео
|2K при 30FPS, 1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS, 1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Ноябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6781
|MT6983
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|Сайт MediaTek Dimensity 9000
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