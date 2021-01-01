Helio G96 против Helio G80
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G96
- Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 308K vs 203K
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G80
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
|CPU
|-
|74423
|GPU
|-
|44670
|Memory
|-
|43475
|UX
|-
|41133
|Total score
|308949
|203813
GeekBench 5
|Image compression
|-
|79.2 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.9 images/s
|Speech recognition
|-
|23.4 words/s
|Machine learning
|-
|17.4 images/s
|Camera shooting
|-
|8.63 images/s
|HTML 5
|-
|1.53 Mnodes/s
|SQLite
|-
|416 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|30 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|30 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|52 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|53 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|54 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G96 и Helio G80
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|-
|54.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6769T
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96
|Сайт MediaTek Helio G80
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