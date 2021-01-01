Helio G96 против Helio G90
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Helio G90 (Mali-G76 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
92742
-
GPU
95976
-
Memory
57726
-
UX
98195
-
Total score
346649
-
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
-
96.4 Mpixels/s
Face detection
-
14 images/s
Speech recognition
-
30.9 words/s
Machine learning
-
26.1 images/s
Camera shooting
-
13.2 images/s
HTML 5
-
1.9 Mnodes/s
SQLite
-
499.9 Krows/s
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Helio G90
Архитектура
2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер
8
8
Частота
2050 МГц
2000 МГц
Набор инструкций
ARMv8.2-A
ARMv8.2-A
Техпроцесс
12 нм
12 нм
TDP
-
5 Вт
GPU
Mali G57 MC2
Mali-G76 MC4
Архитектура
Valhall
Bifrost
Частота GPU
850 МГц
720 МГц
Вычислительных блоков
2
4
Шейдерных блоков
32
64
FLOPS
-
172.6 Гфлопс
Версия Vulcan
1.1
1.1
Версия OpenCL
2.0
2.0
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
2133 МГц
2133 МГц
Шина
-
2x 32 Бит
Объем
-
До 10 ГБ
Нейронный процессор
Да
Da Vinci
Тип накопителя
eMMC 5.1, UFS 2.2
eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея
2520 x 1080
2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры
1x 108МП, 2x 16МП
1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео
4K при 30FPS
4K при 30FPS
Воспроизведение видео
4K при 30FPS
4K при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265, VP9
H.264, H.265, VP9
Аудио
AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 13
LTE Cat. 12
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
-
До 600 Мбит/с
Скорость загрузки
-
До 150 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.2
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
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