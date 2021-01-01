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Helio G96 против Helio G90

Helio G96
VS
Helio G90
Helio G96
Helio G90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G96 (с графикой Mali G57 MC2) и Helio G90 (Mali-G76 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G96
vs
Helio G90

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G96
346649
Helio G90
н/д
CPU 92742 -
GPU 95976 -
Memory 57726 -
UX 98195 -
Total score 346649 -
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G96
509
Helio G90 +1%
513
Multi-Core Score
Helio G96
1657
Helio G90 +1%
1666
Image compression - 96.4 Mpixels/s
Face detection - 14 images/s
Speech recognition - 30.9 words/s
Machine learning - 26.1 images/s
Camera shooting - 13.2 images/s
HTML 5 - 1.9 Mnodes/s
SQLite - 499.9 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G96 и Helio G90

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2 Mali-G76 MC4
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS - 172.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 32 Бит
Объем - До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6785
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96 Сайт MediaTek Helio G90

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Комментарии

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