Helio G99 против Google Tensor
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
84
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
46
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G99
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества Google Tensor
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 740K vs 370K
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|101532
|196221
|GPU
|85043
|297786
|Memory
|84788
|107096
|UX
|101489
|143527
|Total score
|370493
|740785
GeekBench 5
Single-Core Score
554
Google Tensor +88%
1042
Multi-Core Score
1822
Google Tensor +56%
2834
3DMark
|Stability
|98%
|54%
|Graphics test
|7 FPS
|37 FPS
|Score
|1229
|6199
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G99 и Google Tensor
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G78 MP20
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|-
|848 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|20
|Шейдерных блоков
|32
|320
|FLOPS
|-
|2171 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|4266 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Tensor Processing Unit
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|S5E9845
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G99
|Сайт Google Tensor
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