Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G99 vs Google Tensor – что лучше?

Helio G99 против Google Tensor

Helio G99
VS
Google Tensor
Helio G99
Google Tensor

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества Google Tensor
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 740K vs 370K
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Google Tensor

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99
370493
Google Tensor +100%
740785
CPU 101532 196221
GPU 85043 297786
Memory 84788 107096
UX 101489 143527
Total score 370493 740785
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99
554
Google Tensor +88%
1042
Multi-Core Score
Helio G99
1822
Google Tensor +56%
2834

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99
1229
Google Tensor +404%
6199
Stability 98% 54%
Graphics test 7 FPS 37 FPS
Score 1229 6199

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Google Tensor

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G78 MP20
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU - 848 МГц
Вычислительных блоков 2 20
Шейдерных блоков 32 320
FLOPS - 2171 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 4266 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Tensor Processing Unit
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП -
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Октябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - S5E9845
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт Google Tensor

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Helio G99 vs Qualcomm Snapdragon 778G
2. MediaTek Helio G99 vs Qualcomm Snapdragon 860
3. MediaTek Helio G99 vs Helio G96
4. MediaTek Helio G99 vs Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
5. Google Tensor vs Qualcomm Snapdragon 778G
6. Google Tensor vs Qualcomm Snapdragon 888
7. Google Tensor vs Qualcomm Snapdragon 855
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Google Tensor с Helio G99, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры