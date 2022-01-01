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Helio G99 против Dimensity 1100

Helio G99
VS
Dimensity 1100
Helio G99
Dimensity 1100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 664K vs 370K
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Dimensity 1100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99
370493
Dimensity 1100 +79%
664540
CPU 101532 170399
GPU 85043 232865
Memory 84788 120686
UX 101489 142286
Total score 370493 664540
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99
554
Dimensity 1100 +20%
664
Multi-Core Score
Helio G99
1822
Dimensity 1100 +36%
2478
Image compression - 180.5 Mpixels/s
Face detection - 29.35 images/s
Speech recognition - 51.5 words/s
Machine learning - 57.15 images/s
Camera shooting - 36.75 images/s
HTML 5 - 3.91 Mnodes/s
SQLite - 1010.2 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99
1229
Dimensity 1100 +227%
4014
Stability 98% 99%
Graphics test 7 FPS 24 FPS
Score 1229 4014

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[High]
Fortnite - 27 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 68 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 83 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 48 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme Q3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 1100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 2 9
Шейдерных блоков 32 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек -
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 32МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MT6891Z/CZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 1100

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