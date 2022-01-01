Helio G99 против Dimensity 1100 VS Helio G99 Dimensity 1100 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G99 Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже Преимущества MediaTek Dimensity 1100 Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 664K vs 370K

На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G99 370493 Dimensity 1100 +79% 664540 CPU 101532 170399 GPU 85043 232865 Memory 84788 120686 UX 101489 142286 Total score 370493 664540

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G99 554 Dimensity 1100 +20% 664 Multi-Core Score Helio G99 1822 Dimensity 1100 +36% 2478 Image compression - 180.5 Mpixels/s Face detection - 29.35 images/s Speech recognition - 51.5 words/s Machine learning - 57.15 images/s Camera shooting - 36.75 images/s HTML 5 - 3.91 Mnodes/s SQLite - 1010.2 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G99 1229 Dimensity 1100 +227% 4014 Stability 98% 99% Graphics test 7 FPS 24 FPS Score 1229 4014

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 58 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[High] Fortnite - 27 FPS

[High] Shadowgun Legends - 68 FPS

[Ultra] World of Tanks Blitz - 83 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 48 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Oppo Realme Q3 Pro

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 1100

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2600 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм 6 нм TDP - 10 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Mali-G77 MC9 Архитектура Valhall Valhall Частота GPU - 850 МГц Вычислительных блоков 2 9 Шейдерных блоков 32 144 Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 4266 МГц 4266 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек - Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 32МП Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 19 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с Скорость загрузки - До 150 Мбит/с Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.2 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Январь 2021 года Класс Средний класс Флагман Номер модели - MT6891Z/CZA Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 1100