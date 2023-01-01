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Helio G99 против Dimensity 8200

Helio G99
VS
Dimensity 8200
Helio G99
Dimensity 8200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 8200 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Преимущества MediaTek Dimensity 8200
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 873K vs 376K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 41% выше частота процессора (3100 против 2200 МГц)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Dimensity 8200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99
376036
Dimensity 8200 +132%
873526
CPU 103872 205146
GPU 84760 332589
Memory 85275 153204
UX 100549 174402
Total score 376036 873526
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99
562
Dimensity 8200 +77%
997
Multi-Core Score
Helio G99
1841
Dimensity 8200 +75%
3222
Image compression 114.8 Mpixels/s -
Face detection 14.3 images/s -
Speech recognition 36.1 words/s -
Machine learning 30.2 images/s -
Camera shooting 16.4 images/s -
HTML 5 1.73 Mnodes/s -
SQLite 599.6 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 8 FPS -
Score 1362 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 8200

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.1 ГГц – Cortex A78
3x 3 ГГц – Cortex A78
4x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 4 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G610 MC6
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 32 -
Версия Vulcan 1.1 1.2
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 4266 МГц 6400 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 580
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 320МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Да
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Декабрь 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 8200

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