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Helio G99 против Dimensity 9000

Helio G99
VS
Dimensity 9000
Helio G99
Dimensity 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 9000 (Mali-G710). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • В 3.5 раза выше пропускная способность памяти (60 против 17.1 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 999K vs 370K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 39% выше частота процессора (3050 против 2200 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Dimensity 9000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99
370493
Dimensity 9000 +170%
999900
CPU 101532 257778
GPU 85043 400071
Memory 84788 156049
UX 101489 188263
Total score 370493 999900
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99
554
Dimensity 9000 +127%
1259
Multi-Core Score
Helio G99
1822
Dimensity 9000 +135%
4285

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99
1229
Dimensity 9000 +555%
8054
Stability 98% 88%
Graphics test 7 FPS 48 FPS
Score 1229 8054

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 9000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 3050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 1024 КБ
Кэш L2 - 3.5 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 4 нм
TDP - 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G710
Архитектура Valhall Valhall 3
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 2 10
Шейдерных блоков 32 512
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 4266 МГц 3750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 60 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 320МП, 3x 32МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Ноябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MT6983
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 9000

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Комментарии

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