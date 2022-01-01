Helio G99 против Dimensity 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 9000 (Mali-G710). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
84
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
46
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G99
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- В 3.5 раза выше пропускная способность памяти (60 против 17.1 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 999K vs 370K
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 39% выше частота процессора (3050 против 2200 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|101532
|257778
|GPU
|85043
|400071
|Memory
|84788
|156049
|UX
|101489
|188263
|Total score
|370493
|999900
GeekBench 5
Single-Core Score
554
Dimensity 9000 +127%
1259
Multi-Core Score
1822
Dimensity 9000 +135%
4285
3DMark
|Stability
|98%
|88%
|Graphics test
|7 FPS
|48 FPS
|Score
|1229
|8054
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 9000
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|3050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|1024 КБ
|Кэш L2
|-
|3.5 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
|TDP
|-
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G710
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 3
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|10
|Шейдерных блоков
|32
|512
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5X
|Частота памяти
|4266 МГц
|3750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|До 60 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 320МП, 3x 32МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Ноябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|MT6983
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G99
|Сайт MediaTek Dimensity 9000
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