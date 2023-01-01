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Helio G99 против Helio A22

Helio G99
VS
Helio A22
Helio G99
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Набирает существенно больше (в 4.3 раз) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 86K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 52%)
  • На 23% выше пропускная способность памяти (17.1 против 13.9 Гбит/с)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Helio A22

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99 +329%
370787
Helio A22
86517
CPU 103872 25792
GPU 84760 8947
Memory 85275 21212
UX 100549 30781
Total score 370787 86517
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99 +249%
558
Helio A22
160
Multi-Core Score
Helio G99 +237%
1816
Helio A22
539
Image compression 114.8 Mpixels/s 20.2 Mpixels/s
Face detection 14.3 images/s 3.65 images/s
Speech recognition 36.1 words/s 9.43 words/s
Machine learning 30.2 images/s 5.38 images/s
Camera shooting 16.4 images/s 2.49 images/s
HTML 5 1.73 Mnodes/s 0.5597000000000001 Mnodes/s
SQLite 599.6 Krows/s 141.6 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99
1362
Helio A22
н/д
Stability 99% -
Graphics test 8 FPS -
Score 1362 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 6 нм 12 нм
TDP - 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 PowerVR GE8320
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 1000 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS - 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да NeuroPilot
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 2K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания - До 300 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6762M
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Helio A22

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