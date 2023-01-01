Helio G99 против Helio G36
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G36 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 113K Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров) Выше частота графического ускорителя (на 47%)
На 15% выше пропускная способность памяти (17.1 против 14.9 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
103872
-
GPU
84760
-
Memory
85275
-
UX
100549
-
Total score
370787
113010
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
114.8 Mpixels/s
-
Face detection
14.3 images/s
-
Speech recognition
36.1 words/s
-
Machine learning
30.2 images/s
-
Camera shooting
16.4 images/s
-
HTML 5
1.73 Mnodes/s
-
SQLite
599.6 Krows/s
-
3DMark
Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability
99%
-
Graphics test
8 FPS
-
Score
1362
-
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G36
Архитектура
2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер
8
8
Частота
2200 МГц
2200 МГц
Набор инструкций
ARMv8.2-A
ARMv8.2-A
Техпроцесс
6 нм
12 нм
TDP
-
5 Вт
GPU
Mali-G57 MC2
PowerVR GE8320
Архитектура
Valhall
Rogue
Частота GPU
1000 МГц
680 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
32
32
Версия Vulcan
1.1
1.1
Версия OpenCL
2.0
1.2
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
4266 МГц
1600 МГц
Шина
2x 16 Бит
2x 16 Бит
Пропускная способность
До 17.1 Гбит/сек
До 14.9 Гбит/сек
Объем
До 10 ГБ
До 8 ГБ
Нейронный процессор
Да
Нет
Тип накопителя
UFS 2.2
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2520 x 1080
2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры
1x 108МП, 2x 16МП
1x 50МП, 2x 13МП
Запись видео
2K при 30FPS
1K при 30FPS
Воспроизведение видео
2K при 30FPS
1080p при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265, VP9
H.264, H.265
Аудио
AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 13
LTE Cat. 7
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
-
До 300 Мбит/с
Скорость загрузки
-
До 150 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.2
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Опрос
Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
Голосовать
Всего проголосовало:
< 1
Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G36 с Helio G99, или задавайте вопросы