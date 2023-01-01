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Helio G99 против Helio G37

Helio G99
VS
Helio G37
Helio G99
Helio G37

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G37 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 114K
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 47%)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • На 15% выше пропускная способность памяти (17.1 против 14.9 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio G37
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Helio G37

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99 +224%
370787
Helio G37
114461
CPU 103872 33595
GPU 84760 16969
Memory 85275 25788
UX 100549 38644
Total score 370787 114461
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99 +213%
558
Helio G37
178
Multi-Core Score
Helio G99 +94%
1816
Helio G37
938
Image compression 114.8 Mpixels/s -
Face detection 14.3 images/s -
Speech recognition 36.1 words/s -
Machine learning 30.2 images/s -
Camera shooting 16.4 images/s -
HTML 5 1.73 Mnodes/s -
SQLite 599.6 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99
1362
Helio G37
н/д
Stability 99% -
Graphics test 8 FPS -
Score 1362 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G37

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 PowerVR GE8320
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 50МП, 2x 13МП
Запись видео 2K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания - До 300 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6765V/CB
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Helio G37

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Комментарии

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