Helio P20 против Kirin 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P20 (с графикой Mali-T880 MP2) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P20
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710
- Показывает в 6.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|512 КБ
|Техпроцесс
|16 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|4 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP2
|Mali-G51
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|2
|4
|FLOPS
|34 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1600 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 12.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 5 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Июль 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6757
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P20
|Сайт HiSilicon Kirin 710
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