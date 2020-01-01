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Helio P20 против Kirin 710

Helio P20
Helio P20
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P20 (с графикой Mali-T880 MP2) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P20
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Показывает в 6.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P20
171
Kirin 710 +92%
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P20
873
Kirin 710 +38%
1202
AnTuTu Benchmark 8
Helio P20
н/д
Kirin 710
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P20 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Техпроцесс 16 нм 12 нм
Количество транзисторов 4 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP2 Mali-G51
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Ядер 2 4
FLOPS 34 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 12.8 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 5 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6757 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P20 Сайт HiSilicon Kirin 710

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