Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P20 (с графикой Mali-T880 MP2) и Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.