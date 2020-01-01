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Helio P20 против Helio G35

Helio P20
Helio P20
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P20 (с графикой Mali-T880 MP2) и Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P20
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • Показывает на 60% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P20
171
Helio G35 +3%
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P20
875
Helio G35 +15%
1006
AnTuTu Benchmark 8
Helio P20
н/д
Helio G35
109082

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P20 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 16 нм 12 нм
Количество транзисторов 4 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 900 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 34 Гфлопс 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 12.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 5 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6757 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P20 Сайт MediaTek Helio G35

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Комментарии

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