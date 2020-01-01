Helio P20 против Helio G35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P20 (с графикой Mali-T880 MP2) и Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P20
- Выше частота графического ускорителя (на 32%)
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
- Показывает на 60% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P20 и Helio G35
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|16 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|4 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP2
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|900 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|34 Гфлопс
|54.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 12.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 5 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6757
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P20
|Сайт MediaTek Helio G35
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