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Helio P20 против Helio G70

Helio P20
Helio P20
VS
Helio G70
Helio G70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P20 (с графикой Mali-T880 MP2) и Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P20
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Показывает на 61% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • На 5% выше пропускная способность памяти (13.41 против 12.8 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P20
171
Helio G70 +111%
361
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P20
875
Helio G70 +47%
1285
AnTuTu Benchmark 8
Helio P20
н/д
Helio G70
198910

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P20 и Helio G70

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ 320 КБ
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 16 нм 12 нм
Количество транзисторов 4 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP2 Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 900 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 34 Гфлопс 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 12.8 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 5 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6757 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P20 Сайт MediaTek Helio G70

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Комментарии

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