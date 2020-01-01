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Helio P22 против Apple A9

Helio P22
Helio P22
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
Преимущества Apple A9
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 98K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P22
156
Apple A9 +249%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P22
756
Apple A9 +32%
1000
AnTuTu Benchmark 8
Helio P22
98305
Apple A9 +73%
170365

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P22 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2000 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 64 192
FLOPS 41 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор CorePilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 1600 x 720 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6762R -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P22 -

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Комментарии

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