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Helio P22 против Kirin 650

Helio P22
Helio P22
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 8 – 98K vs 65K
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P22
156
Kirin 650 +8%
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P22
756
Kirin 650 +7%
812
AnTuTu Benchmark 8
Helio P22 +49%
98305
Kirin 650
65792

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P22 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 4 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 Mali-T830 MP2
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 41 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1600 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор CorePilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 720 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Январь 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6762R -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P22 -

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Комментарии

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