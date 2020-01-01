Helio P22 против Kirin 655
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P22
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Показывает на 3% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 655
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- На 6% выше частота процессора (2120 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2120 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8320
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Rogue
|Midgard
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|41 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1600 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|CorePilot
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1600 x 720
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2018 года
|Декабрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6762R
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P22
|-
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