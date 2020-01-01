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Helio P22 против Kirin 655

Helio P22
Helio P22
VS
Kirin 655
Kirin 655

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Показывает на 3% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 655
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 6% выше частота процессора (2120 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Helio P22 +25%
76843
Kirin 655
61573
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P22
н/д
Kirin 655
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P22
н/д
Kirin 655
842

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P22 и Kirin 655

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2120 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 Mali-T830 MP2
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 41 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1600 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор CorePilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 720 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Декабрь 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6762R -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P22 -

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Комментарии

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