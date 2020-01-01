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Helio P22 против Kirin 710A

Helio P22
Helio P22
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 160K vs 98K
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P22
156
Kirin 710A +107%
323
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P22
756
Kirin 710A +55%
1170
AnTuTu Benchmark 8
Helio P22
98305
Kirin 710A +63%
160009

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P22 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 Mali-G51
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 41 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор CorePilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 720 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6762R -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P22 -

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Комментарии

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