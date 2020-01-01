Helio P22 против Kirin 710F
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
17
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
35
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
- Показывает в 5.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 98K
- Выше частота графического ускорителя (на 54%)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
156
Kirin 710F +112%
331
Geekbench 5 (многоядерный)
756
Kirin 710F +79%
1355
AnTuTu Benchmark 8
98305
Kirin 710F +73%
170080
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P22 и Kirin 710F
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8320
|Mali-G51
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|64
|64
|FLOPS
|41 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1600 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|CorePilot
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1600 x 720
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2018 года
|Январь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6762R
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P22
|-
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