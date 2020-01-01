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Helio P22 против Kirin 950

Helio P22
Helio P22
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 8 – 173K vs 98K
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P22
156
Kirin 950 +121%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P22
756
Kirin 950 +71%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Helio P22
98305
Kirin 950 +76%
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P22 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 Mali-T880 MP4
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 41 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 25.6 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор CorePilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1600 x 720 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6762R -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P22 -

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Комментарии

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