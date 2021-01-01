Helio P22 против Helio A25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц) Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
39267
40306
GPU
5607
9521
Memory
25856
16528
UX
14233
29187
Total score
99027
97345
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
23.95 Mpixels/s
-
Face detection
4.81 images/s
-
Speech recognition
8.82 words/s
-
Machine learning
5.31 images/s
-
Camera shooting
2.51 images/s
-
HTML 5
0.59 Mnodes/s
-
SQLite
150.25 Krows/s
-
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio P22 и Helio A25
Архитектура
8x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер
8
8
Частота
2000 МГц
1800 МГц
Набор инструкций
ARMv8-A
ARMv8-A
Техпроцесс
12 нм
12 нм
Количество транзисторов
5.5 млрд.
-
TDP
5 Вт
5 Вт
GPU
PowerVR GE8320
PowerVR GE8320
Архитектура
Rogue
Rogue
Частота GPU
650 МГц
600 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
64
64
FLOPS
41 Гфлопс
41.6 Гфлопс
Версия Vulcan
1.1
1.1
Версия OpenCL
1.2
1.2
Версия DirectX
11
11
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
1600 МГц
1600 МГц
Шина
2x 16 Бит
2x 16 Бит
Объем
До 6 ГБ
До 4 ГБ
Нейронный процессор
CorePilot
NeuroPilot
Тип накопителя
eMMC 5.1
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
1600 x 720
1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры
1x 21МП, 2x 13МП
1x 16МП
Запись видео
1K при 30FPS
1K при 30FPS
Воспроизведение видео
1080p при 30FPS
1080p при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265
H.264, H.265
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 4
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 150 Мбит/с
Скорость загрузки
До 150 Мбит/с
До 50 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.0
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou
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