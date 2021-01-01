Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P22 vs Helio A25 – что лучше?

Helio P22 против Helio A25

Helio P22
VS
Helio A25
Helio P22
Helio A25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P22
vs
Helio A25

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P22 +2%
99027
Helio A25
97345
CPU 39267 40306
GPU 5607 9521
Memory 25856 16528
UX 14233 29187
Total score 99027 97345
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P22 +14%
158
Helio A25
139
Multi-Core Score
Helio P22
756
Helio A25 +15%
871
Image compression 23.95 Mpixels/s -
Face detection 4.81 images/s -
Speech recognition 8.82 words/s -
Machine learning 5.31 images/s -
Camera shooting 2.51 images/s -
HTML 5 0.59 Mnodes/s -
SQLite 150.25 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P22 и Helio A25

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 41 Гфлопс 41.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор CorePilot NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 720 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 4
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6762R MT6762V
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P22 Сайт MediaTek Helio A25

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 625 против MediaTek Helio P22
2. Qualcomm Snapdragon 630 против MediaTek Helio P22
3. Qualcomm Snapdragon 660 против MediaTek Helio P22
4. Mediatek Helio P60 против MediaTek Helio P22
5. Qualcomm Snapdragon 460 против MediaTek Helio P22
6. Qualcomm Snapdragon 665 против MediaTek Helio A25
7. MediaTek Helio P35 против MediaTek Helio A25
8. MediaTek Helio P70 против MediaTek Helio A25
9. Qualcomm Snapdragon 460 против MediaTek Helio A25
10. MediaTek Helio P23 против MediaTek Helio A25

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio A25 с Helio P22, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры