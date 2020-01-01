Helio P22 против Helio G70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G70
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|320 КБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8320
|Mali-G52 2EEMC2
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|820 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|41 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|CorePilot
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1600 x 720
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2018 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6762R
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P22
|Сайт MediaTek Helio G70
Опрос
44 (18.3%)
197 (81.7%)
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