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Helio P22 против Helio G70

Helio P22
Helio P22
VS
Helio G70
Helio G70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P22
н/д
Helio G70
364
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P22
н/д
Helio G70
1273
AnTuTu Benchmark 8
Helio P22
н/д
Helio G70
196665

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P22 и Helio G70

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 320 КБ
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 650 МГц 820 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 41 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор CorePilot Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 720 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6762R -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P22 Сайт MediaTek Helio G70

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