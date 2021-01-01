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Helio P22 против Helio G88

Helio P22
VS
Helio G88
Helio P22
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 109K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P22
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P22
109284
Helio G88 +79%
196002
CPU 31847 65730
GPU 14664 42693
Memory 29410 42099
UX 32095 44322
Total score 109284 196002
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P22
157
Helio G88 +121%
347
Multi-Core Score
Helio P22
753
Helio G88 +75%
1321
Image compression 23.95 Mpixels/s -
Face detection 4.81 images/s -
Speech recognition 8.82 words/s -
Machine learning 5.31 images/s -
Camera shooting 2.51 images/s -
HTML 5 0.59 Mnodes/s -
SQLite 150.25 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P22 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 Mali-G52 MC2
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 41 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор CorePilot Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 720 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6762R -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P22 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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