Helio P22 против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P22 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
49
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 23%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
495
Geekbench 5 (многоядерный)
1644
AnTuTu Benchmark 8
288623
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8320
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|800 МГц
|Ядер
|2
|4
|FLOPS
|41 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|CorePilot
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1600 x 720
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2018 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6762R
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P22
|Сайт MediaTek Helio G90T
Опрос
5 (17.2%)
24 (82.8%)
Всего проголосовало: 29
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