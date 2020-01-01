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Helio P23 против Apple A9

Helio P23
Helio P23
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P23
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • На 24% выше частота процессора (2300 против 1850 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 103K
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P23
153
Apple A9 +256%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P23
856
Apple A9 +18%
1009
AnTuTu Benchmark 8
Helio P23
103919
Apple A9 +64%
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P23 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2300 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 16 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 770 МГц 650 МГц
Ядер 2 6
Количество ALU - 192
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1500 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.93 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2017 года Сентябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели MT6763V -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P23 -

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