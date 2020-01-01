Helio P23 против Kirin 650
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P23 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P23
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 8 – 103K vs 65K
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
- Показывает на 23% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P23 и Kirin 650
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|16 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|770 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|49.4 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1500 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.93 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 13МП
|1x 21МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2017 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MT6763V/CT
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P23
|-
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