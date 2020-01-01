Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P23 vs Kirin 659 – что лучше?

Helio P23 против Kirin 659

Helio P23
Helio P23
VS
Kirin 659
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P23 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P23
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P23
153
Kirin 659 +27%
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P23
859
Kirin 659 +4%
891
AnTuTu Benchmark 8
Helio P23
103316
Kirin 659
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P23 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 16 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 770 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 49.4 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1500 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.93 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2017 года Январь 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6763V/CT -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P23 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Helio P23 и Qualcomm Snapdragon 625
2. MediaTek Helio P23 и Qualcomm Snapdragon 439
3. MediaTek Helio P23 и Qualcomm Snapdragon 632
4. MediaTek Helio P23 и Qualcomm Snapdragon 636
5. MediaTek Helio P23 и MediaTek Helio P22
6. HiSilicon Kirin 659 и Qualcomm Snapdragon 730G
7. HiSilicon Kirin 659 и Qualcomm Snapdragon 720G
8. HiSilicon Kirin 659 и Qualcomm Snapdragon 665
9. HiSilicon Kirin 659 и Qualcomm Snapdragon 636
10. HiSilicon Kirin 659 и Qualcomm Snapdragon 662

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 659 с Helio P23, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях